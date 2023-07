Wirtschaft Deutsche Behörden nehmen Digitalwährung Worldcoin unter die Lupe

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die von ChatGPT-Erfinder Sam Altman initiierten Digitalwährung Worldcoin ist in den Fokus deutscher Behörden geraten. "Wir beobachten die Aktivitäten von Worldcoin", sagte eine Sprecherin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht dem "Handelsblatt".



Altman hatte gesagt, dass Worldcoin in Ländern wie Deutschland am Montag gestartet sei, weil es dort erlaubt sei, in den USA aber nicht. Ob der Start von Worldcoin und der dahinter stehenden Firma Tools for Humanity aber alle Gesetze und Vorgaben in Deutschland erfüllt, war zunächst unklar. Voraussetzung für die Teilnahme an Worldcoin als Digitalwährung ist es, sich per Scan der Augeniris verifizieren zu lassen.