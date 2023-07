FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,31 Prozent auf 132,13 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,53 Prozent. Japanische Anleihen standen nach neuen Beschlüssen der dortigen Notenbank ebenfalls unter Druck.

Für Belastung am deutschen Rentenmarkt sorgten zum einen Inflationsdaten aus Nordrhein-Westfalen. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland ging die Teuerung im Juli deutlich zurück. Im Laufe des Tages stehen weitere Zahlen aus den Bundesländern an, am frühen Nachmittag folgen Daten für ganz Deutschland.