British-Airways-Mutter IAG profitiert von Nachfrage nach teureren Sitzen

LONDON (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage vor allem von Privatreisenden nach hochpreisigeren Flugsitzen stimmt die British-Airways-Mutter IAG optimistisch für die Hauptsaison. In der Hauptreisezeit des dritten Quartals seien bereits 80 Prozent des zu erwartenden Umsatzes im Passagierfluggeschäft gebucht, berichtete IAG-Chef Luis Gallego in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung. Bis zum Jahresende will der Manager bei der angebotenen Kapazität das Vor-Corona-Niveau erreicht haben.

Im zweiten Quartal stärkte vor allem die spanische Fluggesellschaft Iberia IAG den Rücken. Von Madrid aus bereite man sich auf eine starke Nachfrage nach Transatlantikflügen nach Nord- und Südamerika vor. Bei British Airways hinke dagegen der Bedarf von Geschäftsreisenden der starken Entwicklung bei Freizeitreisen hinterher. Zu IAG gehören neben British Airways und Iberia auch der spanische Billigflieger Vueling, die irische Aer Lingus und die Eigengründung Level.