Deutsche Börse verlängert Angebotsfrist für Simcorp-Kauf erwartungsgemäß erneut

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse hat die Angebotsfrist für die Übernahme des dänischen Softwareanbieters Simcorp wegen der noch ausstehenden EU-Genehmigung abermals verlängert. Der neue Stichtag sei der 19. September, teilte der Dax-Konzern am Freitag in Frankfurt mit. Ursprünglich sollte das Angebot am 13. Juli enden. Wegen der noch fehlenden Freigaben der Aufsichtsbehörden hatte der Dax-Konzern die Frist aber zuletzt schon auf den 3. August verschoben.

"Die erneute Verlängerung war bereits erwartet worden und beruht auf der noch ausstehenden regulatorischen Genehmigung durch die Europäische Kommission, die voll im Zeitplan liegt und voraussichtlich im September abgeschlossen sein wird", hieß es in der Mitteilung vom Freitag. Derzeit sei nicht davon auszugehen, dass weitere Verlängerungen notwendig werden. "Es wird daher erwartet, dass das Angebot spätestens am 29. September 2023 abgewickelt und damit abgeschlossen wird."

Die 3,9 Milliarden Euro schwere Übernahme des dänischen Softwareanbieters Simcorp hatte der Konzern im April angekündigt. Voraussetzung für eine erfolgreiche Übernahme ist, dass den Frankfurtern mehr als die Hälfte der Simcorp-Anteile angeboten werden./zb/jha/