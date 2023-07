KSTAR bleibt Chinas größter UPS-Hersteller

SHENZHEN, China, 28. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Der weltweit führende Stromwandler-Experte Kstar (002518.SZ) wurde laut dem jährlichen Marktbericht von CCID in Bezug auf verkaufte Einheiten zur führenden lokalen Marke im Bereich unterbrechungsfreie Stromversorgung (Uninterruptible Power Supply, „UPS") in China ernannt.

Trotz des starken Wettbewerbs auf dem chinesischen UPS-Markt konnte der einheimische UPS-Hersteller Kstar seinen Ruf als bevorzugter lokaler Anbieter wahren. Laut dem neuesten Marktbericht von CCID hat Kstar im Jahr 2022 rund 243.000 UPS-Einheiten ausgeliefert und damit einen Marktanteil von 14,2 % gehalten. In dem Bericht wird Kstar außerdem auf dem schnell wachsenden Markt für modulare UPS und Hochkapazitäts-UPS (> 200 kVA) an vierter Stelle aufgeführt und konnte somit zum Vorjahr um einen Platz aufsteigen.

„Dank des Vertrauens der Verbraucher können wir seit 22 Jahren in Folge die Nummer eins bleiben. Dies ist auch auf die kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in effizientere Technologien zurückzuführen", erwähnte Ivan Liang, stellvertretender Direktor der Pre-Sales-Abteilung von Kstar.

Im vergangenen Jahr brachte Kstar die KLi Lithium-Ionen-Batterie für seine modularen UPS-Systeme auf den Markt und bietet damit Betreibern von Rechenzentren, die an neuer Batterietechnologie für ihre Infrastrukturen interessiert sind, mehr Optionen.

Darüber hinaus nutzte Kstar die wachsende Nachfrage nach hocheffizienten und nachhaltigen Rechenzentren durch die Einführung des 100/125-kW-Leistungsmoduls mit einer Höhe von 3 HE für modulare UPS-Systeme. Die neue modulare Lösung namens HPM3300E bietet Kunden die Vorteile von hoher Dichte, weniger Platzbedarf und einem niedrigen Energieverbrauch, was sie in neuen Rechenzentren zu einem Hit macht und dem Unternehmen dazu verholfen hat, sich auf dem Markt für modulare UPS-Systeme mit hoher Kapazität zu behaupten.

Die Kapazitätsvorteile trugen ebenfalls zum Erfolg des Unternehmens bei. Der 30 Jahre alte UPS-Anbieter besitzt fünf Fabriken in vier chinesischen Städten und eine in Vietnam, was seine Gesamtproduktion auf drei Millionen Einheiten pro Jahr skaliert. Mit Plänen, weltweit noch mehr UPS- und Batteriefabriken zu bauen, wird Kstar seine Führungsposition in den kommenden Jahren festigen.

Informationen zu Kstar

Das 1993 gegründete chinesische Unternehmen Shenzhen Kstar Science And Technology Co Ltd (Kstar) verfügt über ein Portfolio, das Rechenzentrumsinfrastruktur, Solarwechselrichter und Energiespeichersysteme umfasst. Mit fast 4.200 Mitarbeitern ist Kstar nicht nur die meistverkaufte lokale UPS-Marke in China, sondern auch der fünftgrößte UPS-Anbieter weltweit, da das Unternehmen vollständige OEM und ODM Dienstleistungen für globale Kunden anbietet.

Weitere Informationen:

E-Mail: sales@kstar.com

Zugehörige Links

https://www.kstar.com/

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kstar-bleibt-chinas-groWter-ups-hersteller-301888088.html