STL bietet eine starke operative Rentabilität und setzt die Dynamik der Kundschaft im Q1GJ24 fort

Inmitten des globalen Gegenwinds erzielte STL ein starkes EBITDA-Wachstum von 42 % im Jahresvergleich, das auf die konsequente Fokussierung auf betriebliche Effizienz zurückzuführen ist, während der PAT um beeindruckende 156 % anstieg. Das Unternehmen erzielte auch im laufenden Quartal eine operative Rentabilität mit einem konstanten EBITDA-Prozentsatz von 15,4 %.

Trotz eines Rückgangs der weltweiten Nachfrage nach sauerstofffreiem Kupfer (OFC) um 3,4 % in der ersten Hälfte des Jahres 2023 konnte STL seinen Anteil von 11 % am weltweiten OFC-Markt (ohne China) halten, was seinen Ruf als bevorzugter Partner für seine Kundschaft widerspiegelt. Das Unternehmen zeigte weiterhin Dynamik in seinen Schlüsselmärkten und Geschäftsbereichen, während die Orientierung an der Kundschaft und die Profitabilität im Mittelpunkt standen.

Der Geschäftsbereich Optische Netzwerke zeigt robuste Leistung und hält seinen OFC-Marktanteil trotz Gegenwinds

Im Geschäftsbereich Optische Netze wurde die Fokussierung auf die Kundschaftsorientierung, Produktinnovation und betriebliche Effizienz fortgesetzt, so dass im laufenden Quartal ein EBITDA von 30 Mio. USD (~22 %) erzielt wurde, was einem Anstieg von 53 % im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen konzentrierte sich verstärkt auf die Regionen EMEA, APAC und Indien, um das Wachstumspotenzial auf den globalen Märkten zu maximieren.

Der Geschäftsbereich Globale Dienste gewinnt mit einem Auftragswachstum von 82 % gegenüber dem Vorquartal an Fahrt

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 gewann der Geschäftsbereich Globale Dienste strategische Projekte in seinem gesamten Portfolio mit Aufträgen im Wert von rund 57 Mio. USD. Bemerkenswerte Erfolge waren ein Glasfaserausbau bei einem privaten Telekommunikationsunternehmen in Indien und ein Projekt zum Aufbau und zur Verwaltung eines Rechenzentrums bei einem führenden Unternehmen des öffentlichen Sektors. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf Mehrwertdiensten zur Verbesserung des Margenprofils und zur Optimierung der Fondsbeteiligung.