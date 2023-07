DAX - Weiter Hochlauf zum Widerstand bei 16.450 Punkte?

Am heutigen Freitag stehen vor allem die deutschen Verbraucherpreisdaten für den Monat Juli im Fokus, die um 14:00 Uhr publiziert werden. Analysten erwarten hier einen Anstieg im Jahresvergleich um 6,2%, nach 6,4% im Vormonat Juni. Um 14:30 Uhr folgen in den USA die Konsumausgaben für Juni und die PCE-Kernrate Juni. Um 16:00 Uhr wird dann noch das Konsumklima der Uni Michigan für den Monat Juli veröffentlicht. Das Konsumklima gilt als Frühindikator für die Verbraucherausgaben.

Der S&P 500 zeigt sich im Wochenchart aktuell nach den langen Hochlauf bärisch mit einer schwachen Wochenkerze mit einem bisher langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Sollte der S&P 500 mit dieser bärischen Wochenkerze aus dem heutigen Handel gehen, wäre dies ein Signal für eher wieder fallende Kurse in der kommenden Handelswoche.

Und um 21:30 Uhr werden am heutigen Freitag erneut die CoT-Daten veröffentlicht. Die Daten des Commitment of Traders Report zeigen die offenen Positionen von Marktteilnehmern unter anderem im S&P 500 an, wobei besonders die Positionen der Profis (Commercials) und der Kleinanleger (als Kontra-Indikator) im Blick stehen.

Aktuelle Lage



DAX im Short-Modus.

DAX bei 16.360 Punkten. Indikatoren Long. Anlaufmarken nach oben bei 16.400 und 16.450 Punkten, nach unten bei 16.300, 16.200, 16.000 und 15.900 Punkten. Gaps nach unten bei 15.342, 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Ende Juni bis Ende Juli aufwärts.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juni: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX überm Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 15.100 Punkten mit weiterem Kursanstieg erwartet. Sentiment

DAX (Woche 30)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (28. Juli 2023): Bei 14,71% (Vortag: 15,10%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.