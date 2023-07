Coway veröffentlicht seinen Nachhaltigkeitsbericht 2023

SEOUL, Südkorea, 28. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., die „Best Life Solution Company", hat ihren Coway Sustainability Report 2023 veröffentlicht. Der Bericht gibt einen umfassenden Überblick über die Fortschritte des Unternehmens bei der Verwirklichung seiner Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sowie über sein kontinuierliches Engagement für die Erfüllung sozialer Verantwortung bei gleichzeitiger Schaffung eines langfristigen Werts für die Stakeholder.

„Wir freuen uns, unseren 18. Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen, in dem wir unser unerschütterliches Engagement für nachhaltige Praktiken bekräftigen und unsere neue ESG-Management-Vision ‚Company Caring for a Better Earth' vorstellen", so Jang-won Seo, CEO von Coway. „Die Vision gibt eine klare Richtung für die ESG-Initiativen von Coway vor und wird uns dahin lenken, ein Vorreiter auf unserem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft zu werden."