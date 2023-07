FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Vortagesrally am deutschen Aktienmarkt haben Anleger am Freitag im moderaten Umfang Gewinne mitgenommen. Tags zuvor war es dem Dax erstmals wieder seit Mitte Juni gelungen, die Hürde von 16 400 Punkte zu überwinden. Sein Rekordhoch verfehlte er nur knapp. Die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA und der Eurozone hatte die Börsen in ganz Europa befeuert.

Im frühen Handel gab der deutsche Leitindex um 0,16 Prozent auf 16 380,47 Punkte nach. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Plus von etwas mehr als einem Prozent ab. Der MDax mit Aktien der 50 mittelgroßer börsennotierter Unternehmen verlor am Freitagmorgen 0,99 Prozent auf 28 495,98 Zähler. Der EuroStoxx 50 sank um 0,22 Prozent auf 4437,69 Punkte. Das Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone hatte am Donnerstag den höchsten Stand seit 2007 erreicht.