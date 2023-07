MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die Inflation im Juli nach jüngsten deutlichen Rückgängen wieder verstärkt. Die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) lagen im Juli 2,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate nur 1,6 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einer unveränderten Rate gerechnet.

Im Monatsvergleich fielen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Hier hatten Analysten im Schnitt einen stärkeren Rückgang um 0,5 Prozent erwartet.