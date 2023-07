Deutsche Bank mit Long-Chance

Am Vortag hieß es im Insight: "Der Aufwärtstrend ist bei den Aktien der Deutsche Bank so lange intakt, wie der 10er-EMA im Tageschart weitgehend verteidigt werden kann. Korrekturen bieten sich weiterhin zum Aufbau einer Long-Position an. Erst bei einem Kursrutsch unter den 10er-EMA würde sich die Lage für die Aktien der Deutsche Bank wieder eintrüben." Das hat gepasst und wurde im weiteren Kursverlauf bestätigt. Eine Long-Position wurde im Bereich des 10er-EMA eröffnet.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer