Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau als "TOP für Familien & Kinder" ausgezeichnet!

Alpbachtal / Wildschönau (ots) - Das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau wurde vom

weltweit größten Testportal für Skiregionen "Skiresort.de" wiederholt als

Testsieger in der Kategorie "Familien & Kinder" ausgezeichnet.



Nach der umfassenden Beurteilung durch "Skiresort.de" im Winter 2022/23 wurde

das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau zum Testsieger in der Kategorie "Familien

und Kinder" mit fünf von fünf Sternen gekürt. Besonders hervorgehoben wurden

dabei vor allem der KidsRun und die Funslope am Wiedersberger Horn sowie die

beiden Kinderländer "Schatzberg Zwergenland" und "Kinderland Juppi Do". Der

Alpine Coaster "Alpbachtaler Lauser-Sauser" rundet das Familienangebot in der

mehrfach ausgezeichneten Skiregion perfekt ab.