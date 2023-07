Bitcoin taucht ab: Wo der Kurs jetzt Ende des Jahre erwartet wird

Die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt ist aus der Seitwärtsbewegung ausgebrochen und wieder unter die Marke von 30.000 US-Dollar gefallen. Am Freitagmittag notiert der Bitcoin laut BTC-Echo bei 29,155.82 US-Dollar. Könnte das der Beginn einer größeren Kurskorrektur sein?

Krypto-Analyst Timo Emden glaubt das nicht: "Wir hatten im vergangenen November Kurse von unter 16.000 US-Dollar. Seitdem hat sich ein Aufwärtstrend entwickelt, der mit kleineren Korrekturen einhergeht, aber durchaus noch weitergehen kann", so Emden gegenüber dem Handelsblatt. Bis Jahresende erwartet Emden in einem Bullenszenario Kurse von bis zu 40.000 US-Dollar – das entspricht einem Plus von mehr als 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.