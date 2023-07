Astronergy wurde nach umfangreichen PV-Modultests von RETC als insgesamt bester Leistungsträger für das Jahr 2023 ausgezeichnet.

RETC ist ein führender Anbieter von technischen Dienstleistungen und Zertifizierungsprüfungen für die Solarindustrie. Das Unternehmen testet Module, 12 Monate lang in 11 Tests, die die Kategorien Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit abdecken, und vergibt dann den Titel „Overall Highest Achiever" (Gesamthöchstleistung), um die Besten der Besten in Übereinstimmung mit den strengen Testergebnissen zu ermitteln und die branchenführenden PV-Modulunternehmen und -Technologien in seinem PV Module Index-Report vorzustellen und auszuzeichnen.

HANGZHOU, China, 28. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Astronergy, ein Pionier im Bereich der n-Typ TOPCon-PV-Module und weltweit der Top 2 TOPCon Anlagenhersteller, wurde im jährlich vom Renewable Energy Test Center (RETC) veröffentlichten PV Module-Index (PVMI) als „2023 Overall Highest Achiever" ausgezeichnet, was die hohe Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit der PV-Module von Astronergy bestätigt.

Nach den Ergebnissen des RETC-Berichts ist Astronergys titelgewinnende Leistung auf hohe Punktzahlen in verschiedenen Bereichen zurückzuführen, darunter Modulqualität, LETID-Beständigkeit, PAN-Dateien, Feuchte-Hitzetests und thermische Zyklen.

Nach einem LETID-Widerstandstest nach dem RETC-Standard, der dreimal so intensiv ist wie der IEC-Standard, liegt der Leistungsabfall des ASTRO N n-Typ TOPCon-Moduls bei nur -0,24 %, was branchenführend ist, erklärteJack Zhou, General Manager von Astronergy Global Product Management. Das ist ein großartiger Beweis für die Stärke der Astronergy-Module in Bezug auf die Widerstandsfähigkeit gegen photoinduzierte Abschwächung.

Für den Bericht 2023 hat RETC Leistungsverteilungsdaten für Module zusammengestellt, die einem 600-stündigen TC-Test (TC600) ausgesetzt waren, der dreimal so intensiv ist wie die IEC- und UL-Zertifizierungsstandards. Und nach 600 thermischen Zyklen, erklärte Jack, liegt die Leistungsdämpfung der Astronergy n-Typ TOPCon PV-Module bei -0,54 %, was ebenfalls einen Spitzenwert in der Branche darstellt.

Nicht nur auf die oben genannten Tests beschränkt, wurden eine Reihe von anspruchsvollen Tests von RETC durchgeführt, die wie ein Maßstab für die hervorragenden Produkte von Astronergy dienen. Als Unternehmen, das bis Ende 2023 mit einer PV-Modulproduktionskapazität von 55 GW (wobei n-Typ TOPCon 81 % ausmacht) rechnet, wird Astronergy mehr seiner fortschrittlichen Produkte der Welt anbieten, damit diese nachhaltige grüne Energie genießen kann.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2164597/RETC_Highest_Achiever_mark_awarded_Astronergy.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/astronergy-wurde-nach-umfangreichen-pv-modultests-von-retc-als-insgesamt-bester-leistungstrager-fur-das-jahr-2023-ausgezeichnet-301888098.html