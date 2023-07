Ein Tsunami aus Japan mit weitreichenden Konsequenzen für die Anleihemärkte, Devisenmärkte und Aktienmärkte: die Bank of Japan lockert ihre Kontrolle der Renditekurve (10-jährige Anleiherendite darf über 0,5% steigen, bis maximal 1%). Was hat das mit uns zu tun? Eine Menge. Denn Japan hat den zweitgrößten Anleihemarkt der Welt und ist dazu noch der größte ausländische Halter von amerikanischen Staatsanleihen. Die Aktion der Notenbank, die bereits gestern geleaked wurde und zu einem weltweiten Anstieg der Renditen geführt hat, wird die Volatilität an den Märkten verstärken. Gestern eine heftige Umkehr der US-Aktienmärkte - heute ist zunächst eine Erholung zu erwarten: vermutlich feiert die Wall Street die absehbar niedriger ausfallenden PCE-Inflatonsdaten (14.30Uhr). Aber vieles spricht dafür, dass die Renditen weiter steigen und damit die Aktienmärkte unter Druck bleiben..

Hinweise aus Video:

1. Bank of Japan überrascht – Notenbank lockert die Rendite-Kontrolle

2. Dax: Party nach Zinserhöhung – Ein wenig paradox, aber wahr!

3. Wirtschaftskrise in China: Peking versucht Charme-Offensive

Das Video "Tsunami aus Japan: Entscheidende Marke gerisse" sehen Sie hier..