Hipp, Hipp, Hurra IKEA feiert 80. Geburtstag (FOTO)

- IKEA blickt auf 80 Jahre Unternehmergeist, Innovationskraft und Neugier

zurück.

- Auch in Zukunft will das Unternehmen den vielen Menschen zur Seite stehen und

sich für positiven Wandel stark machen.

- Die Nytillverkad Kollektion zum 80-jährigen Bestehen ist eine

Neuinterpretation besonders beliebter IKEA Designklassiker.



Was 1943 als kleiner Versandhandel begann, dessen Bestellungen von dem damals

17-jährigen Gründer Ingvar Kamprad auf dem Fahrrad ausgeliefert wurden, ist

heute zu einem weltumspannenden Unternehmen gewachsen. In den vergangenen 80

Jahren hat IKEA einen langen Weg zurückgelegt und ist zu einer beliebten Marke

geworden. Mit mehr als 460 Einrichtungshäusern in 62 Ländern, rund 700 Millionen

Besucher*innen jährlich sowie 2,6 Mrd. Online-Besucher*innen gehört IKEA heute

zu den größten Möbelhändlern weltweit.