illycaffè veröffentlicht Ergebnisse des ersten Halbjahres 2023

Mailand (ots) -



- Umsatzanstieg in allen wichtigen Regionen, insbesondere in den Vereinigten

Staaten (plus 16 Prozent), die im Strategieplan als vorrangiger Wachstumsmarkt

identifiziert wurden

- Zweistelliges Rentabilitätswachstum (plus 21 Prozent) -

Rentabilitätssteigerung durch organisches Wachstum und verbesserte operative

Effizienz

- Neues Distributionsabkommen in China, um die Entwicklung der

HOME-Vertriebskanäle - insbesondere online - zu beschleunigen



Der Vorstand der illycaffè S.p.A. hat den Zwischenfinanzbericht für das erste

Halbjahr 2023 genehmigt.