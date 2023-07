Pro-Kopf-Verschuldung steigt im Jahr 2022 auf 28 164 Euro / Öffentliche Schulden binnen Jahresfrist um 47,1 Milliarden Euro gestiegen

WIESBADEN (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und

Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte)

war beim nicht-öffentlichen Bereich zum Jahresende 2022 mit 2 368,0 Milliarden

Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach endgültigen

Ergebnissen weiter mitteilt, entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung in

Deutschland von 28 164 Euro. Das waren 244 Euro mehr als Ende 2021 (27 920

Euro). Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören Kreditinstitute und der sonstige

inländische und ausländische Bereich, zum Beispiel private Unternehmen im In-

und Ausland.



Gegenüber dem Jahresende 2021 stieg die öffentliche Verschuldung zum Jahresende

2022 um 2,0 % oder 47,1 Milliarden Euro und damit auf den höchsten am Ende eines

Jahres in der Schuldenstatistik gemessenen nationalen Schuldenstand. Der Zuwachs

kam durch Schuldenanstiege beim Bund und bei den Gemeinden zustande, während die

Länder und die Sozialversicherung ihre Schulden abbauen konnten.