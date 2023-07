43,4 Millionen Wohnungen in Deutschland zum Jahresende 2022

WIESBADEN (ots) - * 0,7 % oder 282 800 Wohnungen mehr als zum Jahresende 2021



* Mehr als die Hälfte der Wohnungen in Wohngebäuden befindet sich in

Mehrfamilienhäusern



* Zahl der Wohnungen wuchs von 2012 bis 2022 stärker als die Bevölkerung





* Eine Durchschnittswohnung ist 92,2 Quadratmeter groß, die Wohnfläche jeEinwohnerin und Einwohner beträgt 47,4 QuadratmeterZum Jahresende 2022 gab es in Deutschland rund 43,4 Millionen Wohnungen. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 0,7 % oder 282 800Wohnungen mehr als Ende 2021. Diese Veränderung ergibt sich aus 295 300 im Jahr2022 neu gebauten Wohnungen abzüglich 12 500 Wohnungen, die beispielsweise durchden Abriss von Gebäuden oder die Umwidmung von Wohn- zu Gewerbeflächen aus demWohnungsbestand fielen. Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, jährlich 400 000neue Wohnungen zu schaffen. Im Vergleich zum Jahresende 2012 erhöhte sich derWohnungsbestand um 6,3 % oder 2,6 Millionen Wohnungen, die Wohnflächevergrößerte sich um 7,4 % auf 4,0 Milliarden Quadratmeter. Damit wuchsen derWohnungsbestand und die Wohnfläche in den vergangenen zehn Jahren stärker alsdie Bevölkerung in Deutschland, die in diesem Zeitraum um 4,8 % beziehungsweise3,8 Millionen auf 84,4 Millionen Menschen zunahm.Deutschlandweit 22,0 Millionen Wohnungen in 3,3 Millionen MehrfamilienhäusernVon den 43,4 Millionen Wohnungen zum Jahresende 2022 befanden sich rund 41,9Millionen in Wohngebäuden. Mit 52,5 % oder 22,0 Millionen Wohnungen befand sichder Großteil davon in Mehrfamilienhäusern. Im Durchschnitt bestand damit jedesder deutschlandweit 3,3 Millionen Mehrfamilienhäuser aus 6,7 Wohneinheiten. Die13,0 Millionen Einfamilienhäuser machten knapp ein Drittel (31,0 %) derWohnungen in Wohngebäuden aus. 15,2 % (6,4 Millionen) der Wohnungen befandensich in den insgesamt 3,2 Millionen Zweifamilienhäusern, weitere 1,3 % (0,5Millionen) in Wohnheimen (z. B. für Studierende, Geflüchtete oder Wohnungslose).In Nichtwohngebäuden waren 3,3 % oder rund 1,4 Millionen Wohnungenuntergebracht. Hierunter fallen zum Beispiel Hausmeisterwohnungen inBürogebäuden.Gesamtwohnfläche und Wohnfläche pro Kopf zeigen langfristige Trends aufDie Entwicklung der Gesamtfläche aller Wohnungen und die daraus errechnetedurchschnittliche Wohnfläche je Einwohnerin und Einwohner machen die allgemeinenTrends der Wohnflächenentwicklung über lange Zeiträume sichtbar. BeideKennzahlen zeigen die Struktur des potenziell zur Verfügung stehenden Wohnraums,