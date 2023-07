Der US-Flugzeugbauer hat im abgelaufenen Quartal aufgrund von Problemen in den Lieferketten, den gestiegenen Kosten für ein militärisches Trainingsflugzeug sowie anderer Sonderposten einen Verlust in Höhe von 149 Mio. US-Dollar ausgewiesen. Die Aktie zeigte nach der Präsentation der Zahlen dennoch klar nach oben. Hintergrund ist, dass die Anleger noch mit einem größeren Verlust gerechnet hatten. Damit hat die Aktie die Seitwärtstendenz der letzten Monate klar nach oben verlassen und sollte zunächst weiter aufwärts tendieren. Positiv wirkte sich im zweiten Quartal auch die Zahl der Flugzeugauslieferungen aus, womit der Erlös im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent nach oben geklettert ist. Hierbei war im Vorfeld von einem schlechteren Ergebnis ausgegangen worden. Die positive Überraschung hat die Aktie entsprechend dynamisch nach oben getrieben, womit die Konsolidierung der letzten Monate beendet wurde. Damit richtet sich der Blick auf die Unterstützungen und Widerstände, welche seit 2018 markiert wurden.

Die Aktie hat sich seit dem Jahreswechsel in einer seitwärts gerichteten Tendenz zwischen rund 192 US-Dollar auf der Unter- und ca. 224 US-Dollar auf der Oberseite bewegt. Dabei wurde der im vergangenen Oktober gestartete Aufwärtstrend unterbrochen. Im Zeitraum zwischen Oktober 2022 und Anfang Januar 2023 konnte der Titel um fast 80 Prozent nach oben klettern, so dass eine Konsolidierung wahrscheinlich war. Mit dieser hat der Kurs die noch zu Beginn des Jahres vorhandene Überhitzung komplett abgebaut, womit aktuell ein attraktives Umfeld für eine Wiederaufnahme der unterbrochenen Rally vorliegt. Mit dem Ausbruch nach oben infolge der positiv aufgenommenen Quartalszahlen hat die Aktie bereits ein erstes Signal für einen weiteren Anstieg generiert. Diese sollte den Titel zunächst bis in die Region um 260 US-Dollar führen. Würde auch dieser Widerstand überwunden, richtet sich der Blick auf den Bereich um 320 US-Dollar, welcher sich 2018 und 2019 mehrfach als Unterstützung erwiesen hat.

Boeing (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: