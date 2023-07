Zahlungsmoral deutscher Unternehmen verschlechtert sich deutlich

- Unternehmen in Schleswig-Holstein weisen den höchsten Zahlungsverzug auf

- 8,9 Prozent der Firmen zahlen die Rechnungen nicht oder nur mit Verspätung

- Prognose: 17.000 Firmeninsolvenzen in Deutschland im Jahr 2023



Das Zahlungsverhalten deutscher Firmen hat sich im 1. Halbjahr 2023

verschlechtert. Überfällige Rechnungen wurden von den Unternehmen in Deutschland

in den ersten sechs Monaten mit einem Verzug von rund 19,2 Tagen bezahlt (Stand

10. Juli 2023). Im 1. Halbjahr 2022 lag der durchschnittliche Zahlungsverzug

noch bei 16,6 Tagen. 8,9 Prozent der Unternehmen zahlten die Rechnungen im 1.

Halbjahr 2023 nicht oder verspätet - im Vergleichszeitraum 2022 waren es 7,3

Prozent. So lauten die zentralen Ergebnisse einer aktuellen Auswertung des

Informationsdienstleisters CRIF, der für die Analyse das Zahlungsverhalten von

knapp 540.000 Unternehmen ausgewertet hat.