Darum hat Fed-Chef Powell die beste Nachricht für den Aktienmarkt geliefert

"Die sehr hohen Zinssätze, die mich und den Markt zu Beginn des Jahres erschreckt haben, scheinen sich nicht so negativ auszuwirken, wie ich angenommen hatte. Und das in Verbindung mit der Tatsache, dass Powell jetzt sagt: 'Ich werde beide Seiten der Gleichung betrachten', ist sehr positiv für den Markt."

"Dies war die beste Pressekonferenz, die ich von Jay Powell seit über einem Jahr gehört habe", sagte er am Donnerstag gegenüber CNBC. "Er war fast so weit zu sagen, dass es ausgewogene Risiken gibt. Er konzentriert sich zwar noch immer ein bisschen mehr auf die Inflation, aber er hat zumindest anerkannt, dass es potenzielle Abwärtsrisiken gibt."

Zuvor hatte die Fed die Zinssätze um weitere 25 Basispunkte angehoben. Powells Äußerungen deuteten darauf hin, dass sich die Fed der Risiken einer zu hohen Zinserhöhung bewusst sei, so Siegel.

Der Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve hat nach Ansicht des Top-Ökonomen Jeremy Siegel am Mittwoch die beste Nachricht für den Aktienmarkt seit über einem Jahr geliefert.

Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig

Jeremy Siegel, Professor für Finanzen an der renommierten Wharton School der University of Pennsylvania, spricht in der "Squawk Box" von CNBC über den jüngsten Fed-Entscheid.

