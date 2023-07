DAX verfehlt Allzeithoch nur knapp

Dass der Deutsche Aktienindex nach der Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank ein neues Allzeithoch um nur 18 Punkte verpasst hat, dürfte für die meisten Anleger die nächste Überraschung in diesem doch sehr viel anders als erwartet verlaufenden Börsenjahr 2023 gewesen sein. Dann aber machte eine Richtung Handelsschluss fallende Wall Street den Ambitionen in Frankfurt zunächst einen Strich durch die Rechnung, weshalb der Index heute Morgen Mühe hat, das Niveau über 16.400 Punkten erneut anzulaufen. In New York ist gestern die 13-tägige Gewinnserie des Dow Jones gerissen und auch die Technologieaktien beendeten den Tag mit einem negativen Turnaround.

Aus technischer Sicht wäre es für den DAX jetzt allerdings geboten, das Allzeithoch zu überwinden, um sich nicht dem Risiko eines Doppel-Tops mit anschließender Abwärtsbewegung auszusetzen. Die Frage ist, wie viel Kraft die Anleger und wie viel Luft der DAX jetzt noch nach oben haben. Stärker als erwartete Konjunkturdaten aus den USA stehen einer sich immer weiter eintrübenden Stimmung in der deutschen Wirtschaft gegenüber. Und aus den Unternehmen sind in der laufenden Berichtssaison auch eher verhaltene Töne in Sachen Zukunft zu vernehmen. Deshalb könnten die positiven Impulse fehlen, um den DAX nachhaltig auf neue Rekorde zu bewegen. Dass es die Inflationsdaten aus Deutschland sind, die um 14 Uhr veröffentlicht werden, ist eher fraglich. Um 6,2 Prozent sollen die Preise im Juli gestiegen sein, nach zuletzt 6,4 Prozent.

Die Chemiebranche in Deutschland hat ein massives Nachfrageproblem. Das macht auch vor dem Branchenprimus BASF nicht halt. Die Ludwigshafener haben im ersten Halbjahr fast ein Viertel weniger abgesetzt als noch ein Jahr zuvor. Das größte Problem ist die stark nachlassende Nachfrage aus China und der damit einhergehende Preisverfall. Auch der Gewinn zum Vorjahr hat sich geviertelt. Der Branche steht eine harte Zeit bevor, solange China, das Zugpferd der globalen Wirtschaft, schwächelt. Zwar will BASF weiter an seiner Strategie im Reich der Mitte festhalten, was sicherlich richtig ist, in der kurzen Frist aber eine holprige Fahrt werden dürfte.