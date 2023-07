DAX vor Allzeithoch

Der DAX hat gestern knapp ein neues Allzeithoch verfehlt. Wir stellen die kompakte Einschätzung von SALAH-EDDINE BOUHMIDI, Head of Markets bei IG vor. Ein sogenannter Short-Squeeze brachte nach der Überwindung der 16.245 Punktemarke neue starke Impulse. Auch sei angemerkt das mit dem erneuten charttechnischen Durchbruch über 16.300 Punkte ein dünner Volumenbereich erreicht wurde, indem der DAX rasch weiter nach oben durchgereicht werden kann und somit auch ein neues Allzeithoch durchaus als wahrscheinlich gesehen werden kann. Allerdings kann hier der Markt auch drehen, weil erste Gewinnnahmen auf dem noch dünnen Eis realisiert werden. Am New Yorker Aktienmarkt ist am Donnerstagabend die Euphorie am Ende des Handelstages verpufft und deutet auch hier auf Gewinnmitnahmen. Der Dow Jones verpasst nur knapp sein Gewinnserienrekord. Der Index schloss nach 13 Gewinntagen erstmals wieder im Minus. Für Spannung sorgen heute die Verbraucherpreise aus Deutschland und der PCE-Preisindex aus den USA, der die privaten Konsumausgaben misst.