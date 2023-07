Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX: RCE, FWB: R9Q) entwickelt derzeit eine neue Klasse von synthetischen Antiinfektiva zur Lösung der globalen Gesundheitsprobleme in Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Superbugs und neuen viralen Pathogenen.

R327 hat sich in zwei unterschiedlichen Infusionsgeschwindigkeiten in einer Dosierung von 2.500 mg als sicher und gut verträglich erwiesen. Ein unabhängiger Sicherheitsausschuss prüft nun die vollständigen Daten zur Verabreichung des Präparats an die Kohorte und wird voraussichtlich eine Empfehlung zur Fortsetzung der Studie aussprechen, in der die weitere Rekrutierung zügig voranschreitet.

SYDNEY, Australien, 28. Juli 2023 / IRW-Press / - Recce Pharmaceuticals Ltd. (ASX: RCE, FWB: R9Q) (das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich, im Rahmen seiner klinischen Phase-I/II-Studie zur Beurteilung von RECCE 327 (R327) mit verkürzter Infusionsdauer bei Harnwegsinfektionen berichten zu können, dass Scientia Clinical Research die Verabreichung des Präparats an die gesamte Kohorte der männlichen und weiblichen Probanden erfolgreich abgeschlossen hat.

- RECCE 327 ist bei intravenöser Verabreichung in zwei rascheren Infusionsgeschwindigkeiten in einer Dosierung von 2.500 mg sicher und gut verträglich

Recce Pharmaceuticals Ltd. - Klinische Phase-I/II-Studie mit Schnellinfusion bei Harnwegsinfektionen Scientia Clinical Research schließt Verabreichung an erste Kohorte ab

