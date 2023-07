Carbon FLY stellt Caltema (TM), eine Massenproduktionsanlage für Kohlenstoffnanoröhren (CNT), auf der ICCM 23 vor, um den britischen und die EU Märkte zu erschließen.

TOKIO, 28. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Carbon FLY, Inc. stellt Caltema (TM), eine Massenproduktionsanlage für Kohlenstoffnanoröhren (CNT) auf der ICCM 23 (der 23. internationalen Konferenz der Composite Materials) in Belfast, Nordirland, vom 30. bis 4. August 2023 vor.

Carbon FLY verfügt über eine Technologie, um CNTs mit kontrollierter Länge, Durchmesser und Defektdichte mit Hilfe eines CVD-Verfahren wachsen zu lassen. Das Unternehmen hat vor Kurzem seine Produktionsmaschine mit dem Namen Caltema (TM) entwickelt. Die ursprüngliche Technologie namens "CARBON CIRCULAR TECHNOLOGY" ermöglicht die sukzessive Herstellung von CNTs in höchster Qualität. Die Technologie integriert alle ursprünglichen Verfahrenstechniken zur Herstellung von CNT-Materialien als Pulver, Fasern und Folien. Seine innovative Massenproduktionstechnologie erreicht eine jährliche Produktionskapazität von 5-Tonnen pro Jahr und Produktionslinie. Dies wird die erste, Massenproduktionsstätte für individuelle CNTs in perfekter Qualität in der Branche sein. Es könnte grundlegende Rohmaterialien aus Kohlenstoff für die Industriegesellschaft liefern.

Die ICCM, eine führende internationale Konferenz auf dem Gebiet der Verbundwerkstoffe, wurde erstmals 1975 veranstaltet und findet seitdem alle zwei Jahre in Städten auf der ganzen Welt statt. Carbon FLY wird an der ICCM 23 in ICC Belfast, Nordirland, als ausführender Partner teilnehmen und Caltema (TM) bei führenden Forschern und Herstellern vorstellen, um mit ihnen zusammenzuarbeiten und Caltema (TM) in Europa auszubauen.

Informationen zu Carbon FLY, Inc.

Carbon FLY wurde im Januar 2022 von einem Materialwissenschaftler in Tokio, Japan, gegründet. Es handelt sich um ein Startup, dessen Hauptziel die Entwicklung und Massenproduktion von CNTs in höchster Qualität ist. Carbon FLY ist es gelungen, eine Technologie zu entwickeln, um die seit langem bestehenden Probleme in der CNT-Industrie bei der Massenproduktion von hochwertigen CNTs zu kontrollieren. Die CNTs von Carbon FLY können als Pulver, Fasern und Folien hergestellt werden. Diese können nicht nur als leitfähige Paste für Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden, sondern auch in der Luft- und Raumfahrt, Mobilität, Energie und vielen anderen Bereichen eingesetzt werden.

