IAG verdient an Nachfrage nach teuren Sitzen - Air France verlangt mehr

LONDON/PARIS (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage vor allem von Privatreisenden nach hochpreisigeren Flugsitzen stimmt die British-Airways-Mutter IAG optimistisch für die Hauptsaison. Auch die Konkurrentin Air France-KLM rechnet mit guten Geschäften in den heißen Monaten des Jahres. Beide Airlines entwickelten sich im vergangenen Quartal besser als erwartet. Für die Aktien der Wettbewerber der Lufthansa ging es kurz nach Handelsbeginn in unterschiedliche Richtungen. Während die IAG-Aktie um mehr als drei Prozent zulegte, verbilligten sich die Air France-KLM-Papiere um fast 5 Prozent. Kritiker bemängelten bei letzter die Kostenentwicklung.

Wie IAG-Chef Luis Gallego in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung berichtete, seien bereits 80 Prozent des zu erwartenden Umsatzes im Passagierfluggeschäft in der Hauptreisezeit des dritten Quartals gebucht. Bis zum Jahresende will der Manager bei der angebotenen Kapazität das Vor-Corona-Niveau erreicht haben.