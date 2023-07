VC-Geschäftsklima steigt erneut an, großer Optimismus birgt Rückschlagpotenzial

- Aktuelle Lage noch immer auf schlecht beurteilt, Erwartungen ziehen erneut

deutlich an

- Rekordhoher Erwartungsüberhang birgt Rückschlagpotenzial

- Investitionsgelegenheiten sind vorhanden, Investoren aber noch zögerlich



Das Geschäftsklima auf dem deutschen Venture Capital-Markt hat sich zum Halbjahr

2023 erneut verbessert. Der Geschäftsklimaindikator des Frühphasensegments

steigt um 12,4 Zähler auf -22,2 Saldenpunkte. Der Stimmungseinbruch zum

Jahresende 2022 wurde somit annähernd wieder wettgemacht. Die Beurteilung der

aktuellen Geschäftslage verharrt dabei allerdings auf sehr niedrigem Niveau,

während die Geschäftserwartungen zum zweiten Mal in Folge deutlich positiver

beurteilt wurden. Der Indikator für die aktuelle Geschäftslage erhöht sich

leicht auf -40,1 Saldenpunkte (+6,1 Zähler), der Indikator für die

Geschäftserwartung klettert auf -4,4 Saldenpunkte (+18,8 Zähler).