Ist China der nächste Bullenmarkt? – Goldman Sachs setzt auf diese acht Aktien

Das Fenster für den China-Handel habe sich geöffnet, schreiben die Goldmänner in einem Research-Bericht. Am Anfang der Woche traf sich die Kommunistische Partei des Landes, um Optimierungsschritte für den Immobiliensektor, die inländische Konsumnachfrage und die lokalen Schuldenrisiken vorzunehmen.

"Auf der Aktienebene heben wir eine ausgewählte Gruppe von mit Buy bewerteten Unternehmen hervor, die in Bereichen, die von den Konjunkturmaßnahmen betroffen sind, gut positioniert zu sein scheinen, insbesondere in der Plattformwirtschaft, bei Verbraucherdienstleistungen, in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge, bei erneuerbaren Energien, in der Hightech-Produktion, bei neuen Infrastrukturen und bei spätzyklischen Immobilienwerten", heißt es in der Analyse der US-Investmentbank.