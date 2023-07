Hensoldts Kampfansage an Rheinmetall: Wer macht das Rennen im Rüstungsmarkt?

Die Welt rüstet auf – und sorgt bei Hensoldt für gutes Geschäft. Im ersten Halbjahr hat der Hersteller von Rüstungselektronik und Verteidigungstechnik bereits Aufträge im Volumen von 1,07 Milliarden Euro erhalten. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum 2022 waren es noch 948 Millionen Euro gewesen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im ersten Halbjahr unterm Strich um rund 35 Prozent auf 82 Millionen Euro, während die bereinigte EBITDA-Marge auf 11,3 Prozent kletterte (Vorjahr: 8,9 Prozent).

Insgesamt stehen derzeit Order über 5,67 Milliarden Euro in den Auftragsbüchern von Hensoldt. Zur Produktpalette des Unternehmens zählen Sensor- und Schutzsysteme für ‘Leopard 2‘- und ‘Puma‘-Panzer, sowie Radare für den ‘Eurofighter‘, die Luftverteidigung, Such-, Detektions- und Navigationssysteme. Diese werden nun sukzessive abgearbeitet, was einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Beim Volumen selbst handelt es sich um einen "Rekordauftragsbestand", wie Hensoldt auf der Webseite schreibt.