HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia nach einer Gewinnwarnung von 15 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Für den Immobilienkonzern rechne er nicht mehr mit einem starken Anstieg der Transaktionsaktivität in der zweiten Jahreshälfte 2023 und sehe höchstens noch eine leichte Erholung, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Prognosen für die Jahre 2023 bis 2025./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die PATRIZIA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -9,62 % und einem Kurs von 9,40EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Warburg Research

Kursziel: 14 Euro