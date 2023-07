WARBURG RESEARCH stuft VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Volkswagen-Vorzugsaktien nach Quartalszahlen von 200 auf 170 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Autokonzerns hätten die Erwartungen der Anleger leicht verfehlt, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein Bewertungsmodell beinhalte konservative Annahmen und führe zu einem fairen Wert von 265 Euro, was mehr als das Doppelte des aktuellen Kurses sei. Dies verdeutliche die enorme, vielleicht übertriebene Skepsis, die der Markt derzeit gegenüber Volkswagen zu haben scheine./edh/menVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 120,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Fabio Hölscher

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN VORZÜGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 170

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m