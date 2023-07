Gewinnwarnung von Patrizia belastet Immobilienbranche

FRANKFURT/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Eine gekappte Gewinnprognose von Patrizia hat am Freitag europaweit auf die Kurse von Immobilienaktien gedrückt. Während Patrizia um 10,7 Prozent auf das Niveau von Ende Juni absackten und damit das Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax waren, verloren Vonovia , TAG Immobilien und LEG Immobilien bis zu 2,7 Prozent. Am Ende der europäischen Branchenübersicht büßten die Anteilsscheine des schwedischen Investors in soziale Infrastruktur Samhällsbyggnadsbolaget mehr als drei Prozent ein.

Bei Patrizia dürfte die Kurserholung der vergangenen Wochen damit vorerst ausgebremst sein. Auch das charttechnische Bild ist eingetrübt: Mit dem Kursrutsch am Freitag haben die Aktien die 50- und die 200-Tage-Durchschnittslinien nach unten durchbrochen. Diese beschreiben die mittel- beziehungsweise langfristigen Trends.