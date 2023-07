BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Pence belassen. Die Airline-Holding habe eine "unglaublich starke Geschäftsentwicklung" gezeigt, lobte Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen dürften steigen./gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / 07:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2023 / 07:42 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 1,874EUR gehandelt.