Wirtschaft Habeck lehnt Konjunkturpaket ab und fordert finanziellen Spielraum

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht in Investitionen den Schlüssel, um Deutschland aus der anhaltenden Konjunkturschwäche zu führen. "Was Deutschland jetzt braucht, sind zielgerichtete Impulse für Investitionen und Spielräume für unsere energieintensive Industrie", sagte Habeck dem "Handelsblatt" (Montagausgabe).



Der Vizekanzler hält größere fiskalische Spielräume für notwendig, um diese Impulse umzusetzen. "Die USA gehen mit massiv Geld rein und investieren. Deutschland darf sich hier nicht an den Spielfeldrand drängen lassen", so Habeck.