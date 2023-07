MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat im ersten Halbjahr von Preiserhöhungen profitiert. Umsatz und Ergebnisse legten deutlich zu. Während Fuchs in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika sowie in Nord- und Südamerika im Tagesgeschäft mehr verdiente, ging das Ergebnis im asiatischen Raum wegen einer zurückhaltenden wirtschaftlichen Entwicklung in China zurück, teilte das Unternehmen am Freitag in Mannheim mit. Die Jahresziele für Umsatz und Ergebnis bestätigte der MDax-Konzern. Die Aktie gab nach.

Nachdem Fuchs im ersten Halbjahr seine Vorräte und Forderungen ein Stück abbauen konnte, sind auch wieder freie Barmittel zugeflossen und der Vorstand wird für die Kennziffer optimistischer. Das Umfeld bleibe aber weiter stark volatil. Im Gesamtjahr sollen Fuchs nun freie Barmittel von 300 Millionen statt bislang 250 Millionen Euro zufließen. Nach den ersten sechs Monaten waren es 164 Millionen Euro, vor einem Jahr gab es weder Zu- noch Abflüsse.