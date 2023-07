Die Bayerische beteiligt sich am digitalen Vorsorge- & Bestattungsunternehmen November (FOTO)

München (ots) - Die Bayerische beteiligt sich mit 9,5 Prozent am führenden

digitalen Vorsorge- und Bestattungsunternehmen November.



Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat sich mit ihrer Tochter Bayerische

Prokunde AG mit 9,5 Prozent am Vorsorge- und Bestattungsunternehmen November

beteiligt. Im Rahmen der Beteiligung haben die Bayerische und November auch eine

strategische Kooperation vereinbart. Mit dieser Kooperation kann die Bayerische

ihr Leistungsangebot für die Zielgruppe 50 plus erweitern.



Bereits im Gründungsjahr 1858 begann die Bayerische im Bereich der

Sterbegeldversicherung. Die Verbindung von Tradition, Geschichte und Moderne ist

der Bayerischen besonders wichtig. Mit der Beteiligung an November, einem der

deutschlandweit führenden Unternehmen im Bereich Bestattungsvorsorge und

Bestattungen, investiert die Versicherungsgruppe in ein weiteres digitales und

innovatives Angebot in diesem Bereich.