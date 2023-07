München (ots) - Die Motel One Group kann erneut ein sehr erfolgreiches Quartal

und erstes Halbjahr 2023 vermelden. Im zweiten Quartal 2023 wurde ein Umsatz von

234 (Vj. 177) Millionen Euro erwirtschaftet, ein Plus von 32 Prozent zum Vorjahr

und sogar ein Anstieg um 59 Prozent gegenüber dem Vor-Corona Niveau von 2019.



Die Auslastung der 90 (Vj. 85) Hotels mit 25.273 (Vj. 24.264) Zimmern stieg,

nach einer Auslastung von 61 Prozent im ersten Quartal, im zweiten Quartal auf

77 (Vj. 72) Prozent. Die Belegung konnte im Jahresverlauf kontinuierlich

gesteigert werden und erreichte im Juni mit 83 Prozent erstmals wieder das

Vor-Corona Niveau von 2019. Mit einer Auslastung von 69 (Vj. 51) Prozent wuchs

der Umsatz des ersten Halbjahres auf 394 (Vj. 240) Millionen Euro und der

EBITDAR stieg um 75 Prozent auf 208 (Vj. 119) Millionen Euro, bei einer Marge

von 53 (Vj. 49) Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

(EBITDA) stieg im ersten Halbjahr auf 124 (Vj. 46) Millionen Euro. Der Gewinn

vor Steuern (EBT) liegt bei 93 (Vj. 27) Millionen Euro.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zwei neue Standorte in Düsseldorf und Mailand gesichertIm zweiten Quartal konnten mit Düsseldorf und Mailand zwei weitere Projekte anherausragenden Standorten gesichert werden. In Düsseldorf umfasst das Netzwerkder Motel One Group damit vier Hotels - mit dem Mietvertragsabschluss in Mailandwird die Group ebenfalls vier Standorte in Italien betreiben. Das vertraglichgesicherte Standortnetz wächst durch die Neuabschlüsse im zweiten Quartal auf118 (Vj. 109) Hotels mit 32.237 (Vj. 30.606) Zimmern.Erstmals mehr als 25.000 Zimmer in BetriebMit der Eröffnung des Motel One Mannheim im April durchbricht die Motel OneGroup die Marke von 25.000 Zimmern. Das 341-Zimmer Hotel liegt direkt amParadeplatz. Die Interior Design ist eine Hommage an die musikalischen Talente,die aus der Stadt hervorgingen. So gibt die "UNESCO City of Music" den Ton an,untermalt von Werken des Mannheim Streetart Künstlers CZOLK. Während dasErdgeschoss der Klassik gewidmet ist, stehen Bar und Lounge im viertenObergeschoss im Zeichen moderner Musikstile, von Hip-Hop, Rock bis Jazz.Drei ReDesigns in Köln, Wien und Dresden fertiggestelltMit den Motel One Köln-Mediapark, Wien-Prater und Dresden am Zwinger, wurden imzweiten Quartal drei ReDesigns abgeschlossen, deren Renovierungskosten sich aufrund 15 Millionen Euro belaufen. Es wurde auf eine nachhaltige Umsetzunggeachtet, edle Möbel und Einrichtungsstücke aufbereitet, Leuchten und Kunstwieder eingesetzt. In Köln-Mediapark spielt der Kölner Karneval die Hauptrolle:buntes Interior wurde durch Kunst vom Comic-Grafiker Christian Effenberger