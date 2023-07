Vorbörslich präsentiert sich die Keycorp-Aktie bereits stärker, ein weiterer Kurssprung könnte nun in den Bereich der zuletzt gerissenen Kurslücke um 13,74 US-Dollar aufwärts reichen, darüber sogar an 14,96 US-Dollar, womit das Papier aber zeitgleich auf einen größeren Widerstand treffen dürfte. Auf der Unterseite ist der Wert vergleichsweise gut durch die aktuellen Wochentiefs von 11,46 US-Dollar abgesichert, im Zweifel dürften darunter allerdings Abschläge zurück auf den EMA 50 (Woche) bei 10,73 US-Dollar auf Anleger zukommen.

Fazit:

Bleibt die Aufwärtsdynamik in der aktuellen Form bei Keycorp weiter bestehen, dürften auch die Chancen auf einen Folgeanstieg zunächst an 13,74 und darüber 14,96 US-Dollar merklich ansteigen. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, vorläufig allerdings auch das Niveau von 10,95 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten.