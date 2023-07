Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Caledonia Mining ist der größte Goldproduzent in Simbabwe und baut weiter aus. In den nächsten Jahren sind bis zu 3 neue Minen geplant.

Caledonia Mining hat ein tolles Video gedreht und zeigt wie man erfolgreich in Simbabwe Gold produziert.

wie wird Gold produziert? Wie produziert man erfolgreich Gold in Simbabwe? Anschauen!!!

