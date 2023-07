BASF springt an Dax-Spitze - Nachfragesituation hellt sich auf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Erleichterung haben Anleger am Freitag die Aussagen des BASF -Managements zum Lagerabbau durch Kunden und der Nachfragesituation beim Chemiekonzern aufgenommen. Betont wurde zudem, dass am Börsengang oder einem Verkauf der Tochter Wintershall Dea festgehalten werde.

Nach einem etwas schwächeren Handelsstart drehte die Aktie ins Plus und legte am frühen Nachmittag an der Dax-Spitze um 2,3 Prozent auf 48,99 Euro zu. Damit ist sie zurück auf dem höchsten Stand seit Ende April. Im bisherigen Jahresverlauf ging es für das Papier recht kräftig auf und ab. Nach einem Hoch Anfang Februar bei gut 54 Euro ging es bis Ende Juni bis auf knapp unter 42 Euro. Seither setzte eine Erholung ein, dass sich das Plus seit Beginn 2023 auf aktuell 5,5 Prozent beläuft. Der Dax dagegen legte im selben Zeitraum um 18 Prozent zu.