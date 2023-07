In 2022 herrschte bei PDD Holdings tendenziell noch eine langwierige Bodenbildungsphase, diese konnte Ende November schließlich durch den Anstieg über die zu einer inversen SKS-Formation gehörenden Nackenlinie abgeschlossen werden. In der Folge konnte PDD Holdings zu Beginn dieses Jahres auf 106,38 US-Dollar ansteigen. Dort allerdings drehte der Wert und fiel im Rahmen eines Pullbacks in einer Abwärtsbewegung zurück auf das Ausbruchsniveau. Seit Mitte Mai herrscht aber wieder reger Käuferzulauf, was die Aktie auf neuerliche Jahreshochs katapultieren könnte.

Pullback abgeschlossen