NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern am Freitag auf einen positiven Wochenausklang zu. Über eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,4 Prozent höher auf 35 417 Punkte und den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 rund ein Prozent im Plus auf 15 622 Punkte - auf Wochensicht zeichnen sich damit jeweils knappe Gewinne ab. Am Vortag war die Euphorie aus dem frühen Handel verpufft, beide Indizes schlossen im Minus.

Vor dem Wochenende stand einmal mehr die Quartalsberichtssaison im Fokus. Der Halbleiterriese Intel kehrte in den vergangenen drei Monaten in die Gewinnzone zurück. Nicht nur der Zwischenbericht, sondern auch der Ausblick auf das laufende Quartal übertraf die Erwartungen, was die Aktien mit vorbörslichen Gewinnen von sechs Prozent honorierten.