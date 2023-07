Habeck sieht wichtige Rolle für private Raketenbauer aus Deutschland

OTTOBRUNN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck setzt auf Raumfahrt-Start-ups aus Deutschland. Sie könnten helfen, um von außereuropäischen Anbietern unabhängiger zu werden, erklärte der Grünen-Politiker am Freitag am Rande seines Besuchs bei Isar Aerospace in Ottobrunn bei München. Am Vortag hatte er in diesem Zusammenhang auf die amerikanische Raumfahrtfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk verwiesen.

Derzeit fehle es Europa an einem eigenen Zugang ins All, bemängelte Habeck - dabei werde dieser aus militärischen und Sicherheitsgründen immer relevanter.