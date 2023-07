BAADER BANK stuft Patrizia auf 'Reduce'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Patrizia von 10,50 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die Abhängigkeit der Immobiliengruppe von den durch Transaktionen erzielten Gebühren sei groß, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für eine Erholung sei es wohl noch zu früh./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / 13:34 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PATRIZIA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -9,62 % und einem Kurs von 9,40EUR gehandelt.