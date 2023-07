DMEGC Solar beginnt mit dem Bau einer kohlenstofffreien Fabrik

Als führender Hersteller von hocheffizienten PV-Modulen hat DMEGC Solar seine Produktionsprozesse konsequent nach umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Prinzipien ausgerichtet. Im Jahr 2013 errichtete das Unternehmen in seiner Fabrik in Hengdian ein dezentrales PV-Projekt mit einer Leistung von 20,7 MW, das jährlich etwa 20 Millionen kWh umweltfreundliche Energie erzeugen kann. DMEGC Solar war einer der ersten Hersteller, welche die französische Zertifizierung für eine kohlenstoffarme CO2-Bilanz erhalten haben, weiterhin hat das Unternehmen eine Reihe von internationalen professionellen Zertifizierungen wie ISO 14001, ISO 50001 usw. erhalten.

Vor kurzem hat DMEGC Solar eine Initiative für 100 % umweltfreundliche Elektrizität in all seinen Modul-Fertigungsanlagen eingeführt. Durch die Nutzung lokaler sauberer Energieressourcen und die Verwendung von Strom aus erneuerbaren Quellen hat das Unternehmen bedeutende Fortschritte in Richtung umweltfreundlicher und kohlenstoffarmer Fertigung gemacht. Der gemeinsame Start der „Zero Carbon Journey" mit dem TÜV SÜD wird voraussichtlich für weitere Fortschritte bei der effizienten Nutzung erneuerbarer Ressourcen, dem Energieeffizienzmanagement, der optimierten Energiestruktur und bei dem Voranschreiten der Forschung und Entwicklung in der Photovoltaik-Technologie (PV) sorgen.

Hailiang Xu, Vice President von TÜV SÜD Greater China Smart Energy, erklärte: „Gemäß Standardsystemen wie ISO 14064, PAS 2060 und den „Zero Carbon Factory Evaluation Specifications" wird der TÜV SÜD während des gesamten Prozesses der Fabrikplanung und -entwicklung, der Modernisierung von Produktionsanlagen, der Prozessoptimierung und in vielen weiteren Bereichen mit DMEGC Solar zusammenarbeiten. Unser Ziel ist es, gemeinsam ein Modell der Kohlenstoffneutralisierung und der kohlenstofffreien Fabrik in der Photovoltaikbranche zu entwickeln, das der umweltfreundlichen Transformation der Branche neue Impulse verleihen wird."

