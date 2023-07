US-Anleihen legen im frühen Handel

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Die Festverzinslichen haben damit einen Teil ihrer deutlichen Verluste vom Vortag wettmachen können. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung kurz vor dem Wochenende. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg im frühen Handel um 0,28 Prozent auf 111,33 Punkte. Die Rendite für zehnjährige US-Anleihen fiel im Gegenzug auf 3,97 Prozent.

Neue US-Konjunkturdaten konnten dem Handel am amerikanischen Rentenmarkt keine nennenswerten Impulse liefern. Zum Handelsauftakt war bekannte geworden, dass sich der von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Preisindex PCE im Juli wie erwartet entwickelt hat. Die Teuerungsrate traf mit 3,0 Prozent die Markterwartung. Der Kernindex ohne Energie und Nahrungsmittel lag mit 4,1 knapp unter der Erwartung.

Die Federal Reserve stemmt sich seit mehr als einem Jahr mit teils kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Teuerung. In dieser Woche hatte sie ihre Geldpolitik weiter leicht gestrafft und den künftigen Kurs aber weitgehend offen gelassen. Aufgrund der rückläufigen Inflation halten es Fed-Beobachter für möglich, dass die Leitzinsen vorerst nicht mehr weiter steigen./jkr/jsl