HANQUYOU feiert sein 3-jähriges Jubiläum mit beeindruckenden Leistungen

SHANGHAI, 28. Juli 2023 /PRNewswire/ -- HANQUYOU (Trastuzumab, Handelsname in Europa: Zercepac; Handelsnamen in Australien: Tuzucip and Trastucip), das erste in China entwickelte Trastuzumab-Biosimilar, das unabhängig von Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK) entwickelt wurde, feiert das 3-jährigeJubiläum .

HANQUYOU ist jetzt indiziert für die Behandlung von HER2-positivem frühem Brustkrebs und Magenkrebs. Es wurde gemäß den Richtlinien der Nationalen Medizinprodukteverwaltung (NMPA), der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) und der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) entwickelt. Am 27. Juli und 12. August 2020 wurde HANQUYOU nacheinander für den Verkauf in der Europäischen Union und in China zugelassen. Bis heute ist HANQUYOU das in China entwickelte Biosimilar mit den meisten Zulassungen für den Verkauf, das in 41 Ländern und Regionen zugelassen ist und weltweit über 3 Millionen Einheiten versandt hat. Darüber hinaus wurde der Zulassungsantrag (BLA) von HANQUYOU von der US-amerikanischen FDA akzeptiert, was HANQUYOU potenziell zum ersten chinesischen Biosimilar macht, das in China, der EU und den USA zugelassen ist.