Bericht der Royal Commission for AlUla über die mit der IUCN durchzuführenden Arbeiten hebt die 'Comprehensive Regeneration' als Rahmen für die Erhaltung der Natur hervor

In einem hochrangigem Dokument wird erläutert, warum naturfördernde Initiativen beschleunigt werden müssen, wobei das Konzept der RCU für eine umfassende Regeneration in AlUla als Modell für eine verantwortungsvolle Entwicklung durch die Schlüsselprinzipien der Achtung von Landschaft, Kultur und Erbe hervorgehoben wird

Der Bericht, der anlässlich des Weltnaturschutztages veröffentlicht wurde, ist ein Leitfaden für nationale Naturschutzorganisationen und die Gesellschaft im Allgemeinen, um die dringende Notwendigkeit des Schutzes und der Erhaltung der natürlichen Welt zu verdeutlichen

ALULA, Saudi-Arabien, 28. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die Royal Commission for AlUla (RCU) hat einen Bericht erstellt, der den dringenden Bedarf an Maßnahmen zum Schutz, zur Förderung und zur Erhaltung der weltweit bedrohten Lebensräume und kritisch bedrohten Arten aufzeigt. Die RCU hat diesen Bedarf in Zusammenarbeit mit ihrem strategischen Partner IUCN (International Union for Conservation of Nature) ermittelt, und sie werden gemeinsam an der Lösung dieser wichtigen Erhaltungsfragen arbeiten.