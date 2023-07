PFISTERER stellt sich neu auf und stärkt seine Position als internationales Technologieunternehmen / Karl-Heinz Pfisterer wird Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der SE

Winterbach (ots) - Die Umwandlung der PFISTERER Holding AG in eine Europäische

Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) wurde mit der am 28. Juli 2023

vollzogenen Eintragung in das Handelsregister (HRB 790497) abgeschlossen. Die

neue Rechtsform unterstreicht die Positionierung von PFISTERER als

zukunftsorientiertes internationales Technologieunternehmen für Anschluss- und

Verbindungstechnik in Stromnetzen. Gleichzeitig markiert sie einen wichtigen

Schritt für die weitere erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens unabhängig von

der Gründerfamilie.



Als weltweit agierendes Unternehmen ist PFISTERER in zahlreichen Projekten im

Bereich der erneuerbaren Energien, Energieübertragung und -verteilung aktiv.

Durch die Umwandlung kann das Unternehmen mit Standorten in Europa, USA im

Mittleren und Fernen Osten sowie Asien und Argentinien seiner internationalen

Ausrichtung und Mitarbeiterstruktur noch besser gerecht werden.